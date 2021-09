Das Logo der IG Metall ist an einer Wand zu sehen.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hamburg. Die Gewerkschaft IG Metall und der Flugzeugbauer Airbus sind am Dienstag in Hamburg in ihre dritte Verhandlungsrunde zum geplanten Konzernumbau gestartet.

Die Gespräche am Flughafen begannen ohne besondere Aktionen der Gewerkschaft, wie die IG Metall mitteilte. Vor rund eineinhalb Wochen waren noch mehr als 12.000 Beschäftigte in einen knapp eintägigen Warnstreik getreten, um gegen die gepla