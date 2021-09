Freundliches Wetter am Dienstag - Gewitter und starke Böen am Mittwoch

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor.

Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Das Wetter in Niedersachsen ist am Dienstag überwiegend freundlich, nur an der Nordsee kommt es vereinzelt zu Schauern.

Wolken sind zwar möglich, aber besonders in der Nordhälfte überwiegt die Sonne, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 19 Grad, im Oberharz werden höchstens 16 Grad