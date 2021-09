Autos fahren am Gebäude des Landgerichts in Hanau vorbei.

picture alliance/dpa/Archivbild

Hanau. Eine 44-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann, die beide als mutmaßliche Köpfe einer Schleuserbande in Untersuchungshaft sitzen, müssen sich von heute an vor dem Landgericht in Hanau verantworten.

Die Anklage lautet auf gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern, Missbrauch von Ausweispapieren, Urkundenfälschung, Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuerhinterziehung. (Az.: 3350 Js 16618/19)Die Generalstaatsanwaltscha