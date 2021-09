Autos fahren am Gebäude des Landgerichts in Hanau vorbei.

Hanau. Eine 45-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann haben am Dienstag vor dem Landgericht Hanau gestanden, von 2018 bis 2020 illegale Prostituierte aus China nach Deutschland eingeschleust und an private Bordelle in mehreren Bundesländern vermittelt zu haben.

Die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt lautet auf gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern, Missbrauch von Ausweispapieren, Urkundenfälschung sowie Steuerhinterziehung.„Die beiden Angeklagten haben sich dadurch eine andauern