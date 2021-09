Ein Fußball geht ins Netz.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat die dritte Runde des DFB-Pokals der Frauen erreicht.

Der Fußball-Bundesligist gewann am Montagabend mit 3:1 (2:1) beim Erstliga-Absteiger MSV Duisburg. Savanah Uveges brachte die Außenseiterinnen zwar in der 20. Minute überraschend in Führung. Doch ein Doppelschlag von Svenja Huth (43.) und