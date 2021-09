VW legt „Dieselgate“-Verfahren in zwei US-Staaten bei

Auspuffrohre eines Volkswagen, fotografiert mit dem Markenhochhaus am VW Werk Wolfsburg.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Merrimack. Volkswagen hat „Dieselgate“-Verfahren in zwei US-Bundesstaaten mit moderaten Zahlungen beigelegt.

Volkswagen hat „Dieselgate“-Verfahren in zwei US-Bundesstaaten mit moderaten Zahlungen beigelegt. In New Hampshire soll der Autobauer insgesamt 1,15 Millionen Dollar (980.000 Euro) zahlen - jeweils 280 Dollar für die 4122 betroffenen Fahrze