SPD-Anhänger aus der Region Hannover haben den Wahlabend in der Nordkurve verfolgt.

Lars Laue

Hannover/Berlin. Spitzenvertreter der Parteien haben sich am Montag in Hannover die Klinke in die Hand gegeben, um Stellung zum Ausgang der Bundestagswahl zu beziehen. CDU und Linke sind enttäuscht, SPD, Grüne, FDP und AfD zufrieden.

Deutschland hat gewählt - so reagieren die Parteien in Niedersachsen auf die Ergebnisse. Freude bei der SPD Enttäuschung darüber, dass der Vorsprung der SPD dann doch nicht so weit vor der CDU lag, wie von mancher Umfrage prognostizier