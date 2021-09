Identität von in Maisfeld gefundener toter Frau noch unklar

Ein Absperrband der Polizei.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Northeim. Die mutmaßlich getötete Frau, die in einem Northeimer Maisfeld gefunden wurde, ist am Montag obduziert worden.

Dabei sollte unter anderem die Identität der etwa 60-Jährigen geklärt werden, sagte ein Sprecher der Göttinger Staatsanwaltschaft am Montag. Die Unbekannte war am Samstag tot in einem Northeimer Maisfeld nahe der örtlichen Kläranlage entde