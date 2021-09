Linke will für Wiedereinzug in Landtag kämpfen

Der Hannah-Arendt-Platz vor dem niedersächsischen Landtag.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl will die Linke in Niedersachsen für einen Wiedereinzug in den niedersächsischen Landtag im kommenden Jahr kämpfen.

„Ja, wir sehen die Chance“, sagte der Linken-Landesvorsitzende Lars Leopold am Montag in Hannover. „Wir werden uns zusammensetzen, aus den Fehlern lernen und unsere Kampagne für unseren Wiedereinzug in den niedersächsischen Landtag daran a