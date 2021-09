Ein Schild weist den Weg zu einem Impfzentrum.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Die 50 Impfzentren in den niedersächsischen Städten und Landkreisen stehen vor dem Rückbau.

In Osnabrück begannen am Montag städtische Mitarbeiter, das in einer Sporthalle in der Innenstadt eingerichtete Impfzentrum abzubauen. In der kommenden Woche soll ein Messebauer dann die mobilen Stellwände entfernen, wie ein Sprecher der S