Ein Schild weist den Weg zu einem Impfzentrum.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Osnabrück. 50 Impfzentren gibt es in Niedersachsen - die jetzt geschlossen werden. Die Impfkampagne gegen das Coronavirus geht aber dennoch weiter.

Die 50 Corona-Impfzentren in den niedersächsischen Städten und Landkreisen werden in diesen Tagen abgebaut. Nun sollen von Oktober an ausschließlich niedergelassene Ärztinnen und Ärzte für das Impfen verantwortlich sein, außerdem bis zu 134