Krogmann bleibt Oberbürgermeister in Oldenburg

Der Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) schaut für ein Porträt in die Kamera.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Oldenburg. Oberbürgermeister in Oldenburg bleibt Jürgen Krogmann.

Der SPD-Politiker setzte sich am Sonntag in der Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten Daniel Fuhrhop durch, der von den Grünen unterstützt wurde. Krogmann erreichte 54,07 Prozent der Stimmen, Fuhrhop kam auf 45,93 Prozent. Schon in de