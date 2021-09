Die neue Lüneburger Bürgermeisterin, Claudia Johanna Kalisch (Grüne), schaut für ein Porträt in die Kamera.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Die Grünen-Politikerin Claudia Kalisch wird neue Oberbürgermeisterin der Hansestadt Lüneburg.

In der Stichwahl setzte sich die 49-Jährige am Sonntag mit 55,5 Prozent der Stimmen gegen den parteilosen Kandidaten Heiko Meyer durch, der 44,5 Prozent erhielt. Lüneburg ist die zweite Stadt in Niedersachsen, die eine grüne Oberbürgermeis