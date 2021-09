Die neue Lüneburger Bürgermeisterin, Claudia Johanna Kalisch (Grüne), schaut für ein Porträt in die Kamera.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Stühlerücken in Landratsämtern und Rathäusern: Vielerorts übernehmen Politikerinnen oder Politiker einer anderen Partei das Ruder. Einstige Hochburgen wechseln die politische Farbe - nach Hannover wird nun auch das Lüneburger Rathaus grün.

Bei den Stichwahlen um Oberbürgermeister- und Landratsämter in Niedersachsen haben die Parteien so manche Stadt an einen Mitbewerber verloren und andere hinzugewonnen. Lüneburg ist neben Hannover nun die zweite große Stadt in Niedersachsen