SPD bei Bundestagswahl in Niedersachsen stärkste Kraft

Stephan Weil (SPD) spricht.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Wenn das schon das Landtagswahlergebnis wäre, hätte die SPD gut lachen. Bei der Bundestagswahl erhält sie in Niedersachsen nach einem Trend deutlich mehr Unterstützung als die CDU. Auch die Grünen punkten. Sie erobern wahrscheinlich ein zweites Großstadtrathaus.

In Niedersachsen ist die SPD bei der Bundestagswahl nach einem von Infratest dimap erhobenen Trend klar zur stärksten Kraft geworden. In der Erhebung für den NDR lagen die Sozialdemokraten am Sonntagabend bei 31,9 Prozent - und damit weit v