Wähler ohne Maske sorgen in Bremerhaven für Polizeieinsätze

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Silas Stein/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Wegen fehlender Corona-Masken ist es in zwei Wahllokalen in Bremerhaven am Sonntag zu Polizeieinsätzen gekommen.

Im ersten Fall weigerte sich ein Mann, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die von einem Wahlhelfer angebotene Maske schlug er aus. Da er sich weigerte, das Wahllokal zu verlassen, wurde er von Poliziste