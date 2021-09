Andreas Bovenschulte (SPD), Bremens Regierungschef, gibt seine Stimme zur Bundestagswahl ab.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bremen. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) rechnet damit, dass seine Partei mit Olaf Scholz den neuen Bundeskanzler stellen wird.

„Es wird schwierig, aber am Ende werden wir den Kopf vorne haben“, sagte der Regierungschef des kleinsten Bundeslandes nach seiner Stimmabgabe. Er wählte am Sonntag in einer Grundschule in der Stadt Bremen. Der 56-Jährige führt das erste B