Ein Mann wirft seinen Stimmzettel für die Bundestagswahl in eine Urne.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Bremen. Viele Menschen in Niedersachsen dürfen am Sonntag mehr Kreuze machen als andernorts in Deutschland. Sie entscheiden nicht nur über die neue Machtverteilung im Bundestag, sondern auch über die Führungsspitze in etlichen Städten und Gemeinden.

Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen sind an diesem Sonntag erneut sechs Millionen Niedersachsen zur Wahl aufgerufen. Sie können nicht nur über die neue Machtverteilung im Bundestag entscheiden, sondern bei Stichwahlen auch über die Führungs