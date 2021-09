Hoffenheims Torschütze Andrej Kramaric (l) jubelt über das Tor zum 1:1.

Uwe Anspach/dpa

Sinsheim. Wolfsburg erlebt eines dieser Spiele, wo man sich später fragt: Wie konnte man das aus der Hand geben? So gesehen ist der VfL einfach noch kein Spitzenteam.

Der VfL Wolfsburg hat seine erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert und als Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern München erstmal an Boden verloren. Die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel ärgerte sich am Samstag über e