Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Rinteln. Ein 54 Jahre alter Autofahrer hat sich von einem Video während der Fahrt offensichtlich ablenken lassen - und einen schweren Unfall im Landkreis Schaumburg verursacht.

Das Video sei bei der Unfallaufnahme noch gelaufen, teilte die Polizei am Samstag mit. Am frühen Samstagmorgen sei der Wagen des Mannes in Rinteln nach rechts von der Straße abgekommen und habe die Schutzplanke gerammt. Bei dem Zusammensto