Weihnachtsbäume wachsen auf einer Plantage.

Jonas Güttler/dpa/Archivbild

Wenzendorf. Mancher Landwirt hatte in den vergangenen Monaten seine liebe Not mit dem vielen Regen. Aber für die Weihnachtsbaumplantagen in Niedersachsen war die Nässe gut.

Die Weihnachtsbaumerzeuger in Niedersachsen rechnen mit einem guten Geschäft. „Klimatisch war das in diesem Jahr einfach richtig gut, weil wir eigentlich keine richtige Trockenphase hatten“, sagte Bernd Oelkers, Vorsitzender des Verbandes d