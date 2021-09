Hochgeklappte Containerbrücken stehen am Containerterminal Hamburg Altenwerder.

Tobias Kleinschmidt/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Die für Häfen zuständigen Senatsmitglieder in Hamburg und Bremen treten für eine enge Kooperation der Containerhäfen an der deutschen Nordseeküste ein.

„Wir sind davon überzeugt, dass ein Verbund sinnvoll ist und perspektivisch zu einer Stärkung der maritimen Standorte in der Deutschen Bucht führt“, heißt es in einer Erklärung, die am Freitag veröffentlicht wurde. Für die deutschen Contai