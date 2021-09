Ein Mann spaziert über den Strand unterhalb der Abbruchkante der letzten Sturmflut.

Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa/Archivbild

Hannover. Der erste Herbststurm hat an der Nordseeküste Niedersachsens keine Schäden angerichtet.

Weder bei der Feuerwehr in Cuxhaven, noch in Wilhelmshaven, Bremerhaven, Emden oder im Landkreis Aurich habe es wetterbedingte Einsätze gegeben, bestätigten die jeweiligen Leitstellen am Freitagmorgen. Auf Norderney kam die Feuerwehr am Do