Menschen laufen bei einer Demonstration der Bewegung „Fridays for Future“ durch die Innenstadt.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. An Demonstrationen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future haben sich zwei Tage vor der Bundestagswahl tausende Menschen in Niedersachsen und Bremen beteiligt.

In Bremen waren es am Freitag in der Spitze nach Polizeiangaben mindestens 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Aufzug und die abschließende Kundgebung seien friedlich verlaufen. Fridays for Future gab hingegen an, dass sich 15.000 Men