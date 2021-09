Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lüneburg. Nach einer Serie von brennenden Altpapiercontainern in Lüneburg sind dort Haftbefehle gegen zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren erlassen worden.

In der Nacht auf Donnerstag hatte es im Stadtgebiet acht Brände von Mülltonnen und Altpapiercontainern gegeben. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, werde in 30 ähnlichen Fällen innerhalb der vergangenen vier Wochen ermittelt. In