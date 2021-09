Untersuchungen nach Panne bei Kampfmittelsprengung in Meppen

Helfer bauen vor einer Klinik eine Dekontaminationsschleuse auf.

NMW-TV/dpa/Archivbild

Meppen. Nach einem Unfall mit mehreren leicht Verletzten nach einer Kampfmittelsprengung auf einem Bundeswehrgelände in Meppen hat die Bundeswehr Untersuchungen angekündigt.

Die Verletzten - Sprengmeister der Bundeswehr und externe Sprengmeister - konnten unterdessen das Krankenhaus in Meppen verlassen, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD 91) in Meppen. Die Symptome seien