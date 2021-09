Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bremen. Ein Rollstuhlfahrer ist in Bremen von einem Unbekannten geschlagen und beraubt worden.

Der Täter erbeutete dabei das Smartphone des Mannes, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 53-Jährige im Rollstuhl war am Vorabend hinterrücks angegriffen worden. Er war nach den Schlägen zeitweise bewusstlos und musste in ein Krank