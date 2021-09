Eine Warnweste mit der Aufschrift „ver.di“.

Tom Weller/dpa/Symbolbild

Wiefelstede. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt des Großhandels Beschäftigte mehrerer Warenlager der Lebensmittelkette Edeka dazu aufgerufen, am Donnerstag ihre Arbeit niederzulegen.

Der Ausstand habe wie geplant an mehreren Standorten begonnen, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft am Morgen mit.Mit der Aktion will Verdi in der Tarifrunde für den genossenschaftlichen Großhandel in Niedersachsen den Druck auf die Arbeit