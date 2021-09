Ein Schüler macht vor der ersten Stunde an einer Schule einen Corona-Schnelltest.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach Kritik von Altbundespräsident Christian Wulff am Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie hat Niedersachsens Kultusminister die Sicherheitsmaßnahmen in den Schulen verteidigt.

„Herr Wulff scheint zu vergessen, dass es für Kinder unter zwölf Jahren kein Impfangebot gibt und dass viele Jugendliche über zwölf Jahren noch nicht geimpft sind“, sagte Minister Grant Hendrik Tonne der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“