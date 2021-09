Ein Briefumschlag mit der Aufschrift „Wahlbenachrichtigung“.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen können die Niedersachsen am Sonntag erneut wählen. In acht Städten wird über den Oberbürgermeister entschieden - auch Landräte und der neue Bundestag werden gewählt. Drei Promi-Politiker sind nicht mehr dabei.

Viele Menschen in Niedersachsen dürfen am Sonntag deutlich mehr Kreuze machen als andernorts in Deutschland: Sie können nicht nur über die neue Machtverteilung im Bundestag entscheiden, sondern auch über die Führungsspitze in etlichen Städt