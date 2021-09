Mieten für Studentenwohnungen in Hochschulstädten steigen

Verschiedenfarbige Schilder weisen den Weg zu den Eingängen in einem Studentenwohnheim.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wolfsburg. Das Geld in der Studentenzeit ist oft knapp, Wohnen in den Hochschulstädten aber nicht unbedingt günstig. Die Lage könnte sich nach Expertenmeinung weiter anspannen.

Die Mieten für Studentenwohnungen in einigen Städten in Niedersachsen und Bremen sind leicht angestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt der am Mittwoch vorgestellte Studentenwohnreport 2021 des Finanzdienstleisters MLP und dem Institut der deuts