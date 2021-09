Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens.

Bremen. Vergeblich hat sich in Bremen ein 17-jähriger Autodieb vor der Polizei in einem Gebüsch versteckt.

Der junge Fahrer habe sich am Montag einer Verkehrskontrolle entziehen wollen und auf der Flucht beinahe einen Rollerfahrer umgefahren, teilten die Beamten am Dienstag mit. In einer Sackgasse flüchtete er aus dem Wagen in ein Gebüsch, wo d