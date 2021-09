Bundestagswahl: Mehr Wahlkabinen in einigen Städten geplant

Eine Wählerin und ein Wähler sitzen in einem Wahllokal in der Wahlkabine.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Nach vereinzelt längeren Wartezeiten in den Wahllokalen bei der Kommunalwahl wollen mehrere Städte in Niedersachsen zur Bundestagswahl nachbessern.

So sollen etwa mehr Wahlkabinen aufgestellt werden oder mehr Wahlhelfer im Einsatz sein. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. So wird etwa in der Landeshauptstadt Hannover geprüft, ob pro Wahlraum eine weitere Wahlkabine au