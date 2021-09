Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ostbevern. Zwei Rennradfahrer sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montag im Kreis Warendorf schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Abend berichtete, fuhren der 43-Jährige aus Münster und der 42-Jährige aus Ratingen auf dem Radweg parallel zur L811 von Ostbevern-Brock in Richtung Westbevern. An einer Stelle, wo der Radweg eine Zufahrtsstraße kreuzt,