Grant Hendrik Tonne (SPD) spricht.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Bei der Juniorwahl zur Bundestagswahl haben am Montag Schülerinnen und Schüler in Bremerhaven ihre Stimme abgegeben.

Auch in der Stadt Bremen und in vielen Städten Niedersachsens beteiligen sich Tausende Kinder und Jugendliche an dem Schulprojekt. Dabei lernen sie Wichtiges rund um die Wahl und wählen auf Stimmzetteln wie bei der echten Bundestagswahl.De