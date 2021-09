Eine Person wird geimpft.

Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hannover. Mit einer Aktionswoche sollte die Zahl der Corona-Impfungen gesteigert werden - in Niedersachsen hatte das Erfolg.

Landesweit seien in den vergangenen sieben Tagen (13. bis 19.9.) 127.000 Menschen geimpft worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Montag. Das waren insgesamt etwa 4000 mehr als in der Vorwoche. Rund 52.300 Imp