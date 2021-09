Landtagspräsidentin ruft zur Teilnahme an Bundestagswahl auf

Gabriele Andretta (SPD), Präsidentin des Niedersächsischen Landtags, lächelt.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta hat die Menschen in Niedersachsen dazu aufgerufen, sich an der Bundestagswahl am kommenden Sonntag zu beteiligen.

„Die Wahl zu haben, ist nicht immer einfach - für den politischen Bereich ist es vor allem eines: keine Selbstverständlichkeit“, sagte sie am Montag. „Für die Möglichkeit, nach einem fairen Wettstreit der Ideen über die Zukunft des Landes