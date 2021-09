Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs.

Hannover. 59 Mal rückten Freiwillige Feuerwehren im vergangenen Jahr täglich zu Brandeinsätzen aus. In den Jahren zuvor waren es noch mehr. Doch eine Zahl stieg deutlich an, sehr zum Missfallen des Innenministers.

Die Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr einen Mitgliederzuwachs verzeichnet. Rund 2100 (1,7 Prozent) kamen im Vergleich zu 2019 hinzu, wie Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Hannover mitteilte.