Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach dem Fund der Leiche einer 53 Jahre alten Sexarbeiterin in ihrer Wohnung in Hannover hat die Polizei noch keine Hinweise auf einen möglichen Täter.

Die Spurensicherung habe über Nacht in der Wohnung gearbeitet, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Ein Nachbar hatte die Frau am Sonntagabend auf dem Boden liegend entdeckt - gefesselt, wie die Sprecherin sagte. Daher gingen die Ermitt