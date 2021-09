Der damalige Betriebsratschef Bernd Osterloh in der Zentrale der Volkswagen AG in Wolfsburg.

Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Braunschweig. Ein Strafprozess am Braunschweiger Landgericht geht der Frage nach, ob bei Volkswagen jahrelang überzogene Vergütungen und Boni an hochrangige Betriebsräte flossen. Am Montag setzt die Kammer das Verfahren fort - diesmal soll ein besonders prominenter Zeuge befragt werden.

Das Landgericht Braunschweig beschäftigt sich heute erneut mit den mutmaßlich überhöhten Gehältern und Bonuszahlungen an leitende Betriebsräte von Volkswagen. Dabei wird nach jüngstem Planungsstand der langjährige Chef der Belegschaftsvertr