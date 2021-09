Frankfurts Torschütze zum 0:1, Sam Lammers (r), spielt gegen Wolfsburgs Maximilian Arnold.

Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg. Der bisherige Spitzenreiter VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga nach vier Siegen erstmals Punkte abgegeben und Rang eins verloren.

Durch das 1:1 (0:1) des VfL gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag ist nach dem fünften Spieltag der FC Bayern München Tabellenführer. Der Rekordmeister hatte am Samstag den VfL Bochum mit 7:0 deklassiert und liegt mit 13 Zählern dank der be