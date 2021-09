Jörg Schmadtke (r), Wolfsburgs Geschäftsführer Sport, mit Ex-Trainer Oliver Glasner.

Wolfsburg. Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt lässt bei seiner Rückkehr nach Wolfsburg exakt dieselbe Formation auflaufen, die erst am Donnerstagabend in der Europa League gegen Fenerbahce Istanbul (1:1) zum Einsatz kam.

Auch der über Schmerzen an der Schulter klagende Abwehrspieler Martin Hinteregger ist am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga wieder dabei. „Wir müssen einfach mal mit der gleichen Formation spielen, um die Abläufe zu fe