Ein Polizist steht auf einem S-Pedelec mit Blaulicht und Martinshorn.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hannover. Die Polizei in Niedersachsen will in den kommenden Jahren auch verstärkt umweltfreundlich auf Verbrecherjagd gehen: Bisher waren die umweltschonenden E-Autos aber meist für die Verwaltung im Einsatz.

Die Polizei in Niedersachsen will in naher Zukunft mehr als 300 Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb anschaffen. Diese sollen Fahrzeuge mit Dieselmotoren ersetzen, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit. Zum Fuhrpark der Poli