Zurück in den Hörsaal - Wintersemester mit Präsenzveranstaltungen

Die großen Universitäten in Niedersachsen wollen zum Start des diesjährigen Wintersemesters wieder so weit möglich in den Präsenzunterricht zurückkehren.

picture alliance / dpa

Hannover. Für viele Studentinnen und Studenten geht es im Wintersemester wieder zurück in die Universitäten. Ganz auf Online-Angebote verzichten will man dabei jedoch nicht.

Die großen Universitäten in Niedersachsen wollen zum Start des diesjährigen Wintersemesters wieder so weit möglich in den Präsenzunterricht zurückkehren. "Dies entspricht dem Wunsch von Studierenden wie Lehrenden gleichermaßen", sagte eine