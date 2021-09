Anruf löst Polizeieinsatz an Oberschule in Dorum aus

Ein Absperrband der Polizei.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wurster Nordseeküste. Großeinsatz der Polizei an einer Oberschule in Dorum im Landkreis Cuxhaven: In der Schule war am Freitagmittag ein Anruf von einer unbekannten Person eingegangen, woraufhin die Schulleitung die Polizei informierte.

Zu dem Inhalt des Anrufes wollte sich die Polizei nicht äußern. Eine Sprecherin sagte aber, es habe der Verdacht einer Bedrohungslage bestanden. Die Beamten sicherten das Gebäude und begleiteten die 500 Schülerinnen und Schüler ins Freie.