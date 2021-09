Tägliche Corona-Tests in erster Schulwoche nach Herbstferien

Eine Lösung wird auf eine Testkassette eines Corona-Schnelltests aufgeträufelt.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. In der ersten Schulwoche nach den Herbstferien müssen sich viele Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen wieder auf tägliche Corona-Tests einstellen.

Das kündigte ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Hannover an. Derzeit müssen sich Schülerinnen und Schüler dreimal die Woche testen, sofern sie nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankun