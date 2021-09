Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt zu einem Treffen.

Michel Euler/AP/dpa/Archivbild

Seedorf. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird in der kommenden Woche Soldaten für den Einsatz während der militärischen Luftbrücke aus Kabul auszeichnen.

Merkel werde dazu am Mittwoch im niedersächsischen Seedorf an einem Rückkehrerappell für die militärische Evakuierungsoperation teilnehmen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. „Sie wird bei der Veranstaltung auch