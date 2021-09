Vor dem Werk des Flugzeugherstellers Premium Aerotec demonstrieren Mitarbeiter.

Stefan Puchner/dpa

Hamburg. Im Konflikt zwischen Airbus und der IG Metall um den geplanten Konzernumbau des Flugzeugbauers sind am Freitag in Augsburg Beschäftigte der Airbus-Tochter Premium Aerotec in den Warnstreik getreten.

An einer Kundgebung beim Premium-Aerotec-Stammsitz nahmen mehr als 1000 Männer und Frauen teil.Die IG Metall hatte an allen Standorten von Airbus Operations und Premium Aerotec zu einem knapp eintägigen Warnstreik aufgerufen und Kundgebung