Vor dem Werk des Flugzeugherstellers Premium Aerotec demonstrieren Mitarbeiter.

Stefan Puchner/dpa

Hamburg. Seit der Ankündigung von Airbus-Chef Faury, Teile von Airbus Operations und Premium Aerotec in einer neuen Tochter aufgehen zu lassen, liegen bei vielen Beschäftigten die Nerven blank. Aus Sorge um ihre Jobs sind nun Tausende in einen Warnstreik getreten.

Wegen der geplanten Umstrukturierung bei Airbus Operations und Premium Aerotec sind am Freitag in ganz Deutschland mehrere Tausend Beschäftigte in einen knapp eintägigen Warnstreik getreten. Bis zum Nachmittag hätten bereits mehr als 10.100