Schwamm und Kreide liegen in einem Klassenraum unter einer Tafel.

Hannover. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne peilt für den Winter in der Schule trotz der Corona-Pandemie so viel Normalität wie möglich an.

Zwar könne er „nichts versprechen“, aber „wir haben nicht vor, mit einem landesweiten Szenario B oder C zu arbeiten“, sagte der SPD-Politiker der „Neuen Presse“ (Freitag). Lokal begrenzte Schulschließungen werde es nicht geben. Über 95 Pro